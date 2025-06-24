В Москве задержали мужчину, кинувшего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево

Медики раскрыли подробности о состоянии пострадавшего мальчика.

В Москве российские правоохранительные органы задержали мужчину, кинувшего двухлетнего ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", Соответствующее заявление сделала журналистам телеканала "360.ru" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что подозреваемый пройдет через медицинское освидетельствование. на данный момент у полиции есть сведения о том, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье за покушение на убийство несовершеннолетнего. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до 15 лет. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что в зоне выдачи багажа терминала С взрослый пассажир травмировал мальчика 2023 года рождения. Иностранец прилетел в российскую столицу из Каира. Сообщается, что вечером в 23:58 часов по местному времени бригада госпитализировала пострадавшего ребенка вместе с одним из родителей в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске.

На место незамедлительно в 23:22 мск прибыла бригада медико-санитарной части аэропорта Шереметьево, мальчику была оперативно оказана необходимая первая медицинская помощь. пресс-служба аэропорта

Напомним, что ранее в интернете пояаилась видеозапись, на котором 31-летний гражданин Белоруссии беспричинно взял на руки и кинул об пол малолетнего мальчика. Момент нападения зафиксирован камерой видеонаблюдения. В кадр заметно, что около десяти секунд мужчина сначала смотрел на малыша, после чего решился кинуть ребенка с высоты своего роста. В результате ребенок ударился головой и впал в кому. В текущий момент состояние пациентаврачи оценивают как тяжелое, но стабильное, по сведениям от местного министерства по здравоохранению. По данным Telegram-канала Mash, у мальчика диагностирован перелом позвоночника и свода черепа.

С начала года вокзалы Петербурга обслужили почти 15 млн человек.

Фото: Telegram / Mash, МВД России

Видео: МВД Медиа