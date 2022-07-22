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С начала года вокзалы Петербурга обслужили почти 15 млн человек
Сегодня, 11:17
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С начала года вокзалы Петербурга обслужили почти 15 млн человек

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Лидером стал Московский вокзал (4,9 млн пассажиров).

Петербургские вокзалы за пять месяцев 2025 года обслужили 14,8 млн человек. Об этом 24 июня рассказали в ОЖД. 

Вокзальными комплексами пользовались свыше 4,2 млн пассажиров дальнего следования и более 10,5 млн – пригородного сообщения. Лидером стал Московский вокзал (4,9 млн человек). Далее расположились Балтийский (3,6 млн пассажиров), Финляндский (3,3 млн человек), Витебский (2 млн пассажиров) и Ладожский (970 тыс. человек) вокзалы. 

Ранее мы сообщили о том, что в период Петербургского международного экономического форума аэропорт Пулково принял 300 тыс. пассажиров. Всего выполнили 288 рейсов. Это на 19% больше по сравнению с 2024 годом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вокзалы, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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