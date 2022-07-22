С начала года вокзалы Петербурга обслужили почти 15 млн человек

Лидером стал Московский вокзал (4,9 млн пассажиров).

Петербургские вокзалы за пять месяцев 2025 года обслужили 14,8 млн человек. Об этом 24 июня рассказали в ОЖД.

Вокзальными комплексами пользовались свыше 4,2 млн пассажиров дальнего следования и более 10,5 млн – пригородного сообщения. Лидером стал Московский вокзал (4,9 млн человек). Далее расположились Балтийский (3,6 млн пассажиров), Финляндский (3,3 млн человек), Витебский (2 млн пассажиров) и Ладожский (970 тыс. человек) вокзалы.

Ранее мы сообщили о том, что в период Петербургского международного экономического форума аэропорт Пулково принял 300 тыс. пассажиров. Всего выполнили 288 рейсов. Это на 19% больше по сравнению с 2024 годом.

Фото: Piter.TV