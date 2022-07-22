В период ПМЭФ аэропорт Пулково принял 300 тыс. пассажиров

Петербургский аэропорт Пулково 24 июня отмечает день рождения. Воздушной гавани исполнилось 93 года.
24 июня 1932 года на посадочную площадку ленинградского аэропорта сели первые два самолета с пассажирами и почтой из Москвы. Так между двумя столицами открылся новый воздушный мост.
Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
Аэропорт в прошлом году обслужил 21 млн человек, а в период проведения Петербургского международного экономического форума, с 18 по 21 июня, – 300 тыс. пассажиров. Всего выполнили 288 рейсов, что на 19% больше по сравнению с 2024 годом.
Сегодня в воздушной гавани пассажиров обслуживают около 4 тыс. сотрудников, которые обеспечивают жителям и гостям Северной столицы высокий уровень комфорта и безопасности.
Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга
Ранее на Piter.TV: к 2031 году в Петербурге возведут новый терминал Пулково.
Фото: пресс-служба Пулково
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