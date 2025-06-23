К 2031 году в Петербурге возведут новый терминал Пулково

В конце следующего года проект терминала получит заключение государственной экспертизы.

Новый терминал аэропорта Пулково в Петербурге введут в эксплуатацию в 2031 году. Об этом накануне в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил председатель городского комитета по инвестициям Иван Складчиков.

В конце следующего года проект терминала получит заключение государственной экспертизы, строительство запланировано на 2027 год. Здание возведут сбоку от "пяти стаканов".

Как рассказал чиновник, в настоящее время пассажиропоток Пулково – 21 млн человек в год.

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Фото: Piter.TV