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К 2031 году в Петербурге возведут новый терминал Пулково
Сегодня, 9:56
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К 2031 году в Петербурге возведут новый терминал Пулково

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В конце следующего года проект терминала получит заключение государственной экспертизы.

Новый терминал аэропорта Пулково в Петербурге введут в эксплуатацию в 2031 году. Об этом накануне в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил председатель городского комитета по инвестициям Иван Складчиков. 

В конце следующего года проект терминала получит заключение государственной экспертизы, строительство запланировано на 2027 год. Здание возведут сбоку от "пяти стаканов". 

Как рассказал чиновник, в настоящее время пассажиропоток Пулково – 21 млн человек в год. 

Ранее мы сообщили о том, что в Александровском парке в Пушкине отреставрируют мост со шлюзом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пулково, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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