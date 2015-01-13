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В Петербург привезли 23 тонны арбузов из Узбекистана

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Арбузы ехали неделю до Северной столицы.

Первая партия арбузов в этом сезоне из Узбекистана прошла контроль на Шушарском таможенном посту. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

На Шушарском таможенном посту провели таможенный контроль первой партии арбузов из Узбекистана. В Северную столицу привезли 23 тонны арбузов, дорога заняла неделю.

После получения результатов лабораторных исследований и выпуска декларации на товары в Северо-Западной электронной таможне груз передан получателю для реализации на внутреннем рынке. 

Тем временем поле в Ленинградской области покрылось голубым ковром цветов масличного льна, выращиваемого специально для улучшения качества молока местных буренок.

Фото и видео: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни

Теги: арбузы, таможня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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