В Петербург привезли 23 тонны арбузов из Узбекистана

Арбузы ехали неделю до Северной столицы.

Первая партия арбузов в этом сезоне из Узбекистана прошла контроль на Шушарском таможенном посту. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

На Шушарском таможенном посту провели таможенный контроль первой партии арбузов из Узбекистана. В Северную столицу привезли 23 тонны арбузов, дорога заняла неделю.

После получения результатов лабораторных исследований и выпуска декларации на товары в Северо-Западной электронной таможне груз передан получателю для реализации на внутреннем рынке.

Тем временем поле в Ленинградской области покрылось голубым ковром цветов масличного льна, выращиваемого специально для улучшения качества молока местных буренок.

Фото и видео: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни