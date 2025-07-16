В Махачкале неизвестные расстреляли бойца ММА Хизриева

В Дагестане полиция объявила о плане "Перехват".

Двое неизвестных в масках расстреляли бойца смешанных единоборств (ММА) Тимур Хизриева. Соответствующей информацией с подписчиками поделились журналисты из Telegram-канала SHOT. Известно, что трагедия зафиксирована на территории Дагестана, в Махачкале. Злоумышленники подкараулили спортсмена вечером, 15 июля. Они напали на жертву во дворе жилого дома по улице Даниялова. В тот момент, пока атлет выходил из своего автомобиля, бандиты произвели около 10 выстрелов из травматического пистолета по цели. Затем преступники скрылись с места событий.

Очевидцы рассказали, что убегая, киллеры выкрикивали оскорбления в адрес семьи пострадавшего. После инцидента двое нападавших сели в машину и уехали с места преступления. Им удалось забрать своего подельника, который ждал неподалеку возле одного из магазинов. Правоохранительными органами в регионе был объявлен план "Перехват".

В СМИ заметили, что Тимур Хизриев сейчас находится в стабильном состоянии, жизни пациента ничего не угрожает. У раненого зафиксировано около пяти повреждений в области плеча, кисти и груди. Спортсмену предстоит перенести операцию. Хизриеву 29 лет. На его счету -аписано 18 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ