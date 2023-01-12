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В Киеве застрелили полковника СБУ, заявили в Раде
Сегодня, 12:15
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В Киеве застрелили полковника СБУ, заявили в Раде

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Депутаты на Украине раскрыли имя погибшего.

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) был застрелен в Киеве. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал депутат Верховной рады (местного парламента) Алексей Гончаренко* (* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Ранее в четверг, 10 июля, украинские правоохранительные органы уведомили общественность о том, что в Голосеевском районе столицы произошла стрельба. В трагедии, по данным полиции, погиб один человек. Аналогичные данные своей аудитории привел в соцетях депутат Игорь Мосийчук* (* - внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

10.07.2025, около 09:00 неизвестный на данный момент мужчина приблизился к полковнику СБУ Вороничу Ивану Ивановичу, 19.07.1974 года рождения <...>, в которого из пистолета, похоже, что с глушителем, произвел пять прицельных выстрелов...

пост в ТГ-канале

Украинский блогер Анатолий Шарий в личном аккаунте в социальных сетях отметил, что жертвой стал полковник СБУ Иван Воронич.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Оглашен приговор по делу об убийстве на Канонерской улице.

Фото: pxhere.com

Теги: верховная рада, сбу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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