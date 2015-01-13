Петербуржца ждёт суд за замену колёс на каршеринговом автомобиле

Он заменил их на свою "лысую" резину.

Петербуржец предстанет перед судом за замену колёс на арендованном автомобиле на более старые. Об этом рассказала прокуратура Калининского района.

В отношении 32-летнего жителя Ленинградской области утверждён обвинительный акт по уголовному делу по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, обвиняемый вечером 6 декабря 2024 года, находясь на парковке у дома 10 по Бестужевской улице, снял с каршерингового автомобиля два задних колеса с новыми дисками и положил их в багажник своей машины, а вместо них установил старую резину. Мужчина пояснил, что похищенные колеса хотел установить на свою машину, так как они были лучше, чем его "лысые" шины. Сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее пенсионерка из Петербурга передала мошенникам более 6 млн рублей.

Фото: unsplash (Robert Laursoo)