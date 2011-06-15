Пенсионерка из Петербурга передала мошенникам более 6 млн рублей
Женщина несколько раз передавала наличные курьерам, следуя указаниям неизвестных, уверявших её в необходимости "спасения" сбережений.
В Приморском районе Санкт-Петербурга зафиксирован инцидент с крупным материальным ущербом, нанесённым 69-летней местной жительнице в результате мошеннических действий. Как сообщили в правоохранительных органах, в период с 1 по 11 июля пенсионерке поступали телефонные звонки от неизвестных лиц, представлявшихся сотрудниками различных государственных ведомств.
Звонившие убеждали женщину, что её финансовые средства находятся под угрозой, и предлагали передать накопления курьеру якобы "для сохранности". Следуя их указаниям, потерпевшая несколько раз вручала крупные суммы наличными, общая сумма ущерба составила порядка 6,3 миллиона рублей.
Женщина обратилась в полицию в ночное время 13 июля. В настоящее время материалы переданы для проверки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй "мошенничество".
Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший квартиру на 6,2 млн рублей в Петроградском районе задержан в Москве.
Фото: Piter.TV
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