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Ограбивший квартиру на 6,2 млн рублей в Петроградском районе задержан в Москве
Сегодня, 10:59
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Ограбивший квартиру на 6,2 млн рублей в Петроградском районе задержан в Москве

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Злоумышленник доставлен в Северную столицу.

Полицейские Петроградского района задержали подозреваемого в краже из квартиры. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, правоохранителям 6 июня поступила информация о том, что преступник проник в жилище дома по Большому проспекту П. С. и похитил оттуда металлический ящик с деньгами и украшениями на общую сумму более 6,2 млн рублей. 

В ходе рабочей командировки в Москву 9 июля по подозрению задержали 28-летнего уроженца Новосибирска. Злоумышленник доставлен в Северную столицу. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан угонщик авто за 2,8 млн рублей в Парголово. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, петроградский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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