Ограбивший квартиру на 6,2 млн рублей в Петроградском районе задержан в Москве

Злоумышленник доставлен в Северную столицу.

Полицейские Петроградского района задержали подозреваемого в краже из квартиры. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, правоохранителям 6 июня поступила информация о том, что преступник проник в жилище дома по Большому проспекту П. С. и похитил оттуда металлический ящик с деньгами и украшениями на общую сумму более 6,2 млн рублей.

В ходе рабочей командировки в Москву 9 июля по подозрению задержали 28-летнего уроженца Новосибирска. Злоумышленник доставлен в Северную столицу.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан угонщик авто за 2,8 млн рублей в Парголово.

Фото: Piter.TV