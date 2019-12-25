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Задержан угонщик авто за 2,8 млн рублей в Парголово
Сегодня, 10:57
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Задержан угонщик авто за 2,8 млн рублей в Парголово

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Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, он доставлен в больницу.

Полицейские Выборгского района задержали рецидивиста, который угнал машину в Парголово. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 7 июля поступила информация от 37-летней женщины о том, что от дома по улице Николая Рубцова угнали ее автомобиль Genesis G70 стоимостью в 2,8 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). 

В этот же день иномарку обнаружили на территории кладбища в поселке Сусанино Гатчинского района. Там же поймали 32-летнего подозреваемого, за его плечами семь судимостей за кражу. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, он доставлен в больницу. 

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе угнали Mitsubishi Outlander. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, парголово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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