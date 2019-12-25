Задержан угонщик авто за 2,8 млн рублей в Парголово

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, он доставлен в больницу.

Полицейские Выборгского района задержали рецидивиста, который угнал машину в Парголово. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 7 июля поступила информация от 37-летней женщины о том, что от дома по улице Николая Рубцова угнали ее автомобиль Genesis G70 стоимостью в 2,8 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В этот же день иномарку обнаружили на территории кладбища в поселке Сусанино Гатчинского района. Там же поймали 32-летнего подозреваемого, за его плечами семь судимостей за кражу. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, он доставлен в больницу.

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе угнали Mitsubishi Outlander.

Фото: Piter.TV