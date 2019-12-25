В Приморском районе угнали Mitsubishi Outlander

Владелицей является 39-летняя женщина, иномарка была взята в кредит.

В Приморском районе Петербурга неизвестные совершили угон автомобиля. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Машина Mitsubishi Outlander 2020 года пропала от дома по Орлово-Денисовскому проспекту. Владелицей является 39-летняя женщина, иномарка была взята в кредит. Осталось выплатить 111 тыс. рублей.

Авто застраховано, оборудовано штатной сигнализацией. Ночью 29 июня его зафиксировали на Выборгском шоссе.

Ранее мы рассказывали о том, что с Колхозной улицы в Горелово угнали автомобиль за 14 млн рублей.

Фото: Piter.TV