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В Приморском районе угнали Mitsubishi Outlander
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В Приморском районе угнали Mitsubishi Outlander

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Владелицей является 39-летняя женщина, иномарка была взята в кредит.

В Приморском районе Петербурга неизвестные совершили угон автомобиля. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

Машина Mitsubishi Outlander 2020 года пропала от дома по Орлово-Денисовскому проспекту. Владелицей является 39-летняя женщина, иномарка была взята в кредит. Осталось выплатить 111 тыс. рублей. 

Авто застраховано, оборудовано штатной сигнализацией. Ночью 29 июня его зафиксировали на Выборгском шоссе. 

Ранее мы рассказывали о том, что с Колхозной улицы в Горелово угнали автомобиль за 14 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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