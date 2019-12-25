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С Колхозной улицы в Горелово угнали автомобиль за 14 млн рублей
Сегодня, 8:35
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С Колхозной улицы в Горелово угнали автомобиль за 14 млн рублей

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Внедорожник 13 июня был на Гатчинском шоссе, на следующий день – в Смоленской области.

В Горелово в Красносельском районе Петербурга неизвестный угнал внедорожник за 14 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Машина Toyota Sequoia 2022 года пропала в промежуток с 13 по 15 июня от частного дома на Колхозной улице. Ее владельцем является 71-летний житель Всеволожска, учредитель компании по аренде имущества. С места происшествия изъято видеонаблюдение. По предварительным данным, автомобиль 13 июня был на Гатчинском шоссе, на следующий день – в Смоленской области. 

Ранее мы сообщили о том, что после ссоры с сожительницей петербуржец угнал ее машину и уехал в Токсово. Мужчине вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). 

Фото: Piter.TV 

Теги: горелово, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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