После ссоры с сожительницей петербуржец угнал ее машину и уехал в Токсово

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), рассказали 10 июня в надзорном ведомстве.
Днем 1 марта обвиняемый был в квартире сожительницы на улице Маршала Тухачевского. Между ними произошел конфликт на почве ревности. Тогда мужчина забрал без разрешения потерпевшей ключи от ее личного автомобиля Mitsubishi Outlander, сел в машину и поехал в Токсово.
Ревнивец не имел права на управление иномаркой, его задержали сотрудники ГИБДД 3 марта в поселке Новое Девяткино.
Уголовное дело направили в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее на Piter.TV: на Республиканской задержали рецидивиста, разыскиваемого за убийство в Ярославской области.
Фото: Piter.TV
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