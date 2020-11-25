На Республиканской задержали рецидивиста, разыскиваемого за убийство в Ярославской области

Задержанного увезли в 52-й отдел, нарушителя передадут инициатору розыска.

Росгвардейцы задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 3 июня полицейским поступил сигнал о том, что камеры наблюдения, установленные на жилом доме напротив Малоохтинского парка, распознали лицо рецидивиста. Ранее он совершил убийство и был объявлен в розыск УФСИН по Ярославской области. На Республиканскую улицу прибыли сотрудники вневедомственной охраны, 43-летнего преступника поймали. Злоумышленника трижды судили за кражи, дважды – за умышленные уничтожение или повреждение имущества, также мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, угон машины, побои и покушение на убийство.

Задержанного увезли в 52-й отдел, нарушителя передадут инициатору розыска.

Ранее мы рассказывали о том, что у посетителя антикварного магазина на Дыбенко украли пакет с вещами и серебряной брошью.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти