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На Республиканской задержали рецидивиста, разыскиваемого за убийство в Ярославской области
Сегодня, 18:32
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На Республиканской задержали рецидивиста, разыскиваемого за убийство в Ярославской области

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Задержанного увезли в 52-й отдел, нарушителя передадут инициатору розыска.

Росгвардейцы задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 3 июня полицейским поступил сигнал о том, что камеры наблюдения, установленные на жилом доме напротив Малоохтинского парка, распознали лицо рецидивиста. Ранее он совершил убийство и был объявлен в розыск УФСИН по Ярославской области. На Республиканскую улицу прибыли сотрудники вневедомственной охраны, 43-летнего преступника поймали. Злоумышленника трижды судили за кражи, дважды – за умышленные уничтожение или повреждение имущества, также мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, угон машины, побои и покушение на убийство. 

Задержанного увезли в 52-й отдел, нарушителя передадут инициатору розыска. 

Ранее мы рассказывали о том, что у посетителя антикварного магазина на Дыбенко украли пакет с вещами и серебряной брошью. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: республиканская улица, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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