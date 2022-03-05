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Находившийся в федеральном розыске за кражу задержан на Балтийском вокзале
Сегодня, 13:02
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Находившийся в федеральном розыске за кражу задержан на Балтийском вокзале

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Он уклонялся от отбывания наказания в виде исправительных работ.

Транспортные полицейские Петербурга задержали на Балтийском вокзале мужчину, который находился в федеральном розыске за кражу с банковского счета. Правоохранителям помогла автоматизированная информационная система "Сфера", сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Было установлено, что 35-летнего жителя Самарской области искали с марта. Он уклонялся от отбывания наказания в виде исправительных работ. Злоумышленника поместили в камеру для административно задержанных лиц, сведения о нем переданы инициатору розыска в УФСИН. 

Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о лицах, которые находятся в розыске, просим сообщить по телефону доверия, входящего в систему горячей линии МВД России: 8 (800) 200-16-02. 

Пресс-служба транспортной полиции 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить женщину, потратившую с найденной банковской карты 5 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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