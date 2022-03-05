Находившийся в федеральном розыске за кражу задержан на Балтийском вокзале

Он уклонялся от отбывания наказания в виде исправительных работ.

Транспортные полицейские Петербурга задержали на Балтийском вокзале мужчину, который находился в федеральном розыске за кражу с банковского счета. Правоохранителям помогла автоматизированная информационная система "Сфера", сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Было установлено, что 35-летнего жителя Самарской области искали с марта. Он уклонялся от отбывания наказания в виде исправительных работ. Злоумышленника поместили в камеру для административно задержанных лиц, сведения о нем переданы инициатору розыска в УФСИН.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о лицах, которые находятся в розыске, просим сообщить по телефону доверия, входящего в систему горячей линии МВД России: 8 (800) 200-16-02. Пресс-служба транспортной полиции

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить женщину, потратившую с найденной банковской карты 5 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV