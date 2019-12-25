Транспортная полиция раскрыла кражу 60 тыс. рублей с банковской карты петербурженки

К совершению преступления был причастен иностранец 45 лет.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу денежных средств с банковской карты. Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО, потерпевшей оказалась 39-летняя местная жительница: с ее счета пропали свыше 57 тыс. рублей.

К совершению преступления был причастен иностранец 45 лет. Находясь на территории автопарка, он завладел картой женщины и оплатил с нее товары в вендинговом аппарате.

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО