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Транспортная полиция раскрыла кражу 60 тыс. рублей с банковской карты петербурженки
Сегодня, 9:55
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Транспортная полиция раскрыла кражу 60 тыс. рублей с банковской карты петербурженки

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К совершению преступления был причастен иностранец 45 лет.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу денежных средств с банковской карты. Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО, потерпевшей оказалась 39-летняя местная жительница: с ее счета пропали свыше 57 тыс. рублей. 

К совершению преступления был причастен иностранец 45 лет. Находясь на территории автопарка, он завладел картой женщины и оплатил с нее товары в вендинговом аппарате. 

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Ранее на Piter.TV: мужчина с судимостью обокрал храм на проспекте Культуры. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кража, транспортная полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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