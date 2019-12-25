РЖД добавили поезд №295 из Петербурга в Нижний Новгород до конца лета

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться транзитными составами из Самары, Ижевска, Челябинска и Уфы, следующими через Нижний Новгород в Петербург, однако новый поезд предоставляет прямой беспересадочный вариант именно для этих двух городов.

Российские железные дороги анонсировали запуск дополнительного пассажирского состава между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, который будет курсировать в июле и августе по избранным числам. Как сообщила пресс-служба РЖД, поезду присвоен номер 295/296, и он станет временным подспорьем к уже существующему фирменному маршруту.

Первый рейс из Нижнего Новгорода назначен на 31 июля в 14:42 по местному времени, обратное отправление из Северной столицы запланировано на 1 августа в 17:59. Всего дополнительный состав будет работать до конца летнего периода, охватывая наиболее востребованные даты, что позволит разгрузить действующие направления.

В вагонной комплектации предусмотрены плацкартные и купейные места, оснащённые системами климат-контроля, экологичными санитарными блоками и индивидуальными розетками у каждого спального места. Часть вагонов оборудована специальными отсеками для перевозки домашних питомцев при условии оформления соответствующей услуги.

Маршрут следования включает остановки во Владимире, Москве, Твери и Бологом, что даёт жителям этих городов дополнительные возможности для поездок в обе стороны. При этом штатный фирменный экспресс "Волга" (№59) продолжает работу на том же направлении без изменений.

Ранее мы сообщили о том, что "Ласточки" перевезли более 120 тыс. человек между Петербургом и Сортавалой за полгода.

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