У посетителя антикварного магазина на Дыбенко украли пакет с вещами и серебряной брошью

Росгвардейцы оперативно задержали подозреваемых.

В Невском районе Петербурга росгвардейцы задержали подозреваемых в краже ювелирного изделия у посетителя антикварного магазина. Подробности сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Днем 31 мая местный житель пришел в антикварный магазин на улице Дыбенко, чтобы продать ювелирное изделие. Однако во время общения с работником он отвлекся от своей сумки, чем воспользовались двое других граждан, находившихся в помещении. Они похитили пакет, в котором находились документы, банковские карты, смартфон и серебряная брошь.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился с заявлением в полицию и сообщил приметы предполагаемых злоумышленников. Их описание было передано всем дежурным нарядам.

Наряд Росгвардии обнаружил двух граждан, схожих по приметам с разыскиваемыми правонарушителями, во дворе домов на проспекте Большевиков. Росгвардейцы задержали подозреваемых 42 и 49 лет, один из которых ранее был судим за угрозу убийством, и доставили их в 75 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.



Фото: Росгвардия

Ранее рецидивист попытался ограбить магазин в Гатчине.

Фото: Piter.tv