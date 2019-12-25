Рецидивист попытался ограбить магазин в Гатчине

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Правоохранители Гатчинского района задержали налетчика на магазин, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 1 июня в полицию поступило сообщение о грабеже в магазине на проспекте 25-го Октября в Гатчине. На месте было установлено, что покупатель пытался вынести товар, не оплатив его. Когда сотрудники решили остановить злоумышленника, он достал нож и начал нападать на них, после чего скрылся.

В тот же день на улице Карла Маркса по подозрению поймали 47-летнего местного жителя, судимого за кражи и грабежи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее мы сообщили о том, что женщина нашла чужую банковскую карту и потратила 3 тыс. рублей в Выборгском районе. Обвиняемая совершила порядка семи покупок спиртного. Ей вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Фото: Piter.TV