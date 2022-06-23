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Женщина нашла чужую банковскую карту и потратила 3 тыс. рублей в Выборгском районе
Сегодня, 16:52
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Женщина нашла чужую банковскую карту и потратила 3 тыс. рублей в Выборгском районе

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Обвиняемая совершила порядка семи покупок спиртного.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), сообщили 30 мая в надзорном ведомстве. 

В апреле обвиняемая нашла на улице потерянную банковскую карту, но возвращать ее владельцу не собиралась. Так, женщина совершила порядка семи покупок спиртного, причинив потерпевшей ущерб в размере свыше 3 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка забрала чужую банковскую карту и потратила более 17 тыс. рублей. Владелец оставил ее в банкомате по рассеянности. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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