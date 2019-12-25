Петербурженка забрала чужую банковскую карту и потратила более 17 тыс. рублей

Потерпевший пояснил, что забыл карту по рассеянности.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Ей вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщили 23 мая в надзорном ведомстве.

Обвиняемая обнаружила в банкомате чужую банковскую карту, забрала ее себе и пошла по магазинам. Женщина потратила с чужого счета свыше 17 тыс. рублей. А потерпевший пояснил, что забыл карту по рассеянности.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

А еще петербуржца будут судить за то, что он пополнил проездной с найденной банковской карты. Всего мужчина потратил 4 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Фото: Piter.TV