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Петербурженка забрала чужую банковскую карту и потратила более 17 тыс. рублей
Сегодня, 15:27
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Петербурженка забрала чужую банковскую карту и потратила более 17 тыс. рублей

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Потерпевший пояснил, что забыл карту по рассеянности.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Ей вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщили 23 мая в надзорном ведомстве. 

Обвиняемая обнаружила в банкомате чужую банковскую карту, забрала ее себе и пошла по магазинам. Женщина потратила с чужого счета свыше 17 тыс. рублей. А потерпевший пояснил, что забыл карту по рассеянности.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

А еще петербуржца будут судить за то, что он пополнил проездной с найденной банковской карты. Всего мужчина потратил 4 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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