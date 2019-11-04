Петербуржца ждет суд за то, что он пополнил проездной с найденной банковской карты

Также он совершил покупки по найденной карте на 4 тысячи рублей.

Петербуржец предстанет перед судом за то, что пополнил проездной с найденной банковской карты. Об этом сообщила прокуратура Приморского района.

По версии следствия, 20 декабря 2024 года обвиняемый подобрал на улице чужую банковскую карту. Мужчина не передал находку в банк или правоохранительные органы, а стал оплачивать покупки. Сначала он, используя бесконтактный способ оплаты, находясь на станции метрополитена "Черная речка, пополнил свой проездной, после этого совершил несколько покупок в различных магазинах. Всего он потратил 4 тысячи рублей.

Уголовное дело п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее ещё один петербуржец похитил с карты сожительницы более 100 тыс. рублей, чтобы закрыть долги.

Фото: Piter.tv