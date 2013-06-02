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Петербуржец похитил с карты сожительницы более 100 тыс. рублей, чтобы закрыть долги
Сегодня, 15:26
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Петербуржец похитил с карты сожительницы более 100 тыс. рублей, чтобы закрыть долги

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Молодому человеку вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета), сообщили 5 мая в надзорном ведомстве. 

В марте обвиняемый, проживая в квартире потерпевшей в доме по улице Федора Котанова, снял с карты девушки денежные средства в размере 103 тыс. рублей. По словам горожанина, похищенная сумма была необходима ему для погашения накопившихся долгов. 

Уголовное дело уже направили в Московский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина проведет в колонии 6 лет за кражу сумки с 2 млн рублей в ресторане на Петроградке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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