Мужчина проведет в колонии 6 лет за кражу сумки с 2 млн рублей в ресторане на Петроградке

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В Петроградском районе Петербурга вынесли приговор о хищении около 2 млн рублей у посетителя ресторана. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что днем 17 октября 2024 года подсудимый, находясь в ресторане в доме по Большому проспекту П.С., воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил со стула в зале на первом этаже сумку, в которой находилось около 2 млн рублей, а затем скрылся.

Подсудимый пояснил, что подслушал разговор потерпевшего о деньгах. У него возник умысел на хищение. С этой целью он незаметно взял маленькую сумку темно-синего цвета, расплатился за кофе и вышел из заведения. На следующий день он нашел машину и попутчиком доехал до Москвы, где приобрел билеты на самолет до Нижневартовска. В день вылета 26 октября 2024 года его задержали в аэропорту Шереметьево сотрудники правоохранительных органов.

Виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в ограблении прохожего на Невском проспекте.

Фото: Piter.tv