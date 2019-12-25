Четверо неизвестных избили мужчину и забрали принадлежащие ему мобильный телефон и наручные часы.

Оперативники Центрального района Петербурга задержали подозреваемого в ограблении прохожего на Невском проспекте. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около одиннадцати часов утра 20 апреля в полицию поступила телефонограмма о том, что в 07:24 от дома 30 по Невскому проспекту бригадой скорой помощи доставлен 44-летний житель города Красноярск с ушибом грудной клетки, который после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии был отпущен.

В тот же день пострадавший обратился с заявлением в полицию, рассказав, что в период с 05:40 до 06:00 у дома 28 по Невскому проспекту четверо неизвестных избили его и забрали принадлежащие ему мобильный телефон и наручные часы.

Ущерб пострадавшему составил 15 тысяч рублей. Полицейским следствием по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи УК РФ (грабеж).

По подозрению в этом преступлении 29 апреля оперативниками у дома 57 по Ленинскому проспекту был задержан 20-летний местный житель.

Ранее был задержан подозреваемый в ограблении слабовидящего мужчины на Римского-Корсакова.

Фото: Piter.tv (архив)