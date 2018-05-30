Задержан подозреваемый в ограблении слабовидящего мужчины на Римского-Корсакова

Полицейские продолжают разыскивать соучастника преступления.

Полицией Адмиралтейского задержан один из подозреваемых по факту нападения на прохожего с ограниченными возможностями на проспекте Римского-Корсакова. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 28 апреля обратился 30-летний житель Московской области с ограниченными возможностями по зрению с сообщением о том, что у дома 19 по проспекту Римского-Корсакова двое мужчин отобрали у него 25 тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

У дома 53 по Лиговскому проспекту около двух часов ночи 29 апреля сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершенном преступлении задержан 31-летний житель Ставропольского края. Мужчина ранее неоднократно судим за кражи. Полицейские продолжают разыскивать соучастника преступления.

Ранее были задержаны подростки, подозреваемые в ограблении цветочного на Лиговском.

Фото: Piter.TV