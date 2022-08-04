Задержаны подростки, подозреваемые в ограблении цветочного на Лиговском

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские задержали подозреваемых в магазинном грабеже на Лиговском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 23 апреля правоохранителям Фрунзенского района поступило заявление об ограблении цветочного в доме 130. Преступление совершили 17 апреля. Двое неизвестных похитили товар на сумму 6,7 тыс. рублей и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Около дома по Боровой улице 24 апреля по подозрению в совершении преступления поймали двоих 17-летних подростков.

Ранее мы сообщили о том, что в Кингисеппе восьмиклассник ограбил магазин и отделение микрозаймов. В офисе он угрожал ножом 27-летней сотруднице, в итоге похитив 33 тыс. рублей. Из кассы продуктового пропали 5 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV