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Задержаны подростки, подозреваемые в ограблении цветочного на Лиговском
Сегодня, 9:58
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Задержаны подростки, подозреваемые в ограблении цветочного на Лиговском

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские задержали подозреваемых в магазинном грабеже на Лиговском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 23 апреля правоохранителям Фрунзенского района поступило заявление об ограблении цветочного в доме 130. Преступление совершили 17 апреля. Двое неизвестных похитили товар на сумму 6,7 тыс. рублей и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

Около дома по Боровой улице 24 апреля по подозрению в совершении преступления поймали двоих 17-летних подростков. 

Ранее мы сообщили о том, что в Кингисеппе восьмиклассник ограбил магазин и отделение микрозаймов. В офисе он угрожал ножом 27-летней сотруднице, в итоге похитив 33 тыс. рублей. Из кассы продуктового пропали 5 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, лиговский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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