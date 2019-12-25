В Кингисеппе восьмиклассник ограбил магазин и отделение микрозаймов

Возбуждены два уголовных дела по статье 162 УК РФ (разбой).

В Ленинградской области восьмиклассник за один час ограбил офис микрофинансовой организации и магазин. Подробности стали известны "Оперативному прикрытию".

В Кингисеппе 12 марта около шести часов вечера в офис микрозаймов на Крикковском шоссе, 6, ворвался грабитель. Угрожая ножом 27-летней сотруднице, преступник похитил из сейфа 33 тысячи рублей и скрылся.

Затем около 18:55 в продуктовый магазина на Большом бульваре забежал неизвестный с ножом в руках, крикнул: "Ограбление!" и, угрожая лезвием двум женщинам-продавцам, похитил из кассы 5 тысяч рублей.

В десятом часу вечера у дома 14 по Крикковскому шоссе по подозрению был задержан 15-летний подросток, ученик восьмого класса местной школы. Возбуждены два уголовных дела по статье 162 УК РФ (разбой).

Ранее были задержаны подозреваемые в разбое на улице Седова в Петербурге.

Фото: Piter.tv