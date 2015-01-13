Петербуржцев предупредили о закрытии движения на ЗСД с 16 по 20 июля

Работы запланированы на периоды с минимальным транспортным потоком.

С 16 по 20 июля на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге запланированы дорожные работы, которые потребуют временного закрытия движения по некоторым участкам магистрали и съездам. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСД.

В частности, с 23:00 16 июля до 06:00 17 июля и с 23:00 20 июля до 06:00 21 июля будут закрыты:

съезд с Витебской развязки на ЗСД в сторону севера;

съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.

С 23:00 17 июля до 06:00 18 июля будет закрыт основной ход ЗСД от съезда с набережной Екатерингофки в сторону КАД-Юг до пункта оплаты на основном ходу в районе Благодатной улицы. При этом съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки останется открытым.

С 22:00 17 июля до 06:00 18 июля будет перекрыт съезд со Скандинавского шоссе на ЗСД в направлении юга.

Работы запланированы на периоды с минимальным транспортным потоком. Водителей просят быть внимательными и соблюдать предписания временных дорожных знаков, а также руководствоваться информацией на табло переменной информации.

Ранее мы сообщили о том, что Госстройнадзор одобрил новый этап строительства Шкиперской развязки ЗСД.

Фото: Piter.TV