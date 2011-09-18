Госстройнадзор одобрил новый этап строительства Шкиперской развязки ЗСД

Разрешение выдано на возведение 230-метрового участка дороги от съездов ЗСД до Шкиперского моста.

Государственный строительный надзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на реализацию очередного этапа строительства Шкиперской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД). Документ, полученный АО "Западный скоростной диаметр" 10 июля, касается участка 3.2.2 в районе улицы Шкиперский проток.

Новый отрезок автомобильной дороги протяженностью 230 метров соединит строящиеся съезды ЗСД с Шкиперским мостом. В рамках проекта также предусмотрено обустройство пешеходного перехода через улицу Кораблестроителей, оборудованного светофором.

Шкиперская развязка, расположенная на стыке основной трассы ЗСД и намывных территорий Васильевского острова, строится поэтапно. После ввода в эксплуатацию всех участков пропускная способность транспортного узла достигнет 55 тысяч автомобилей в сутки. Общий бюджет проекта составляет 12,9 миллиардов рублей.

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Фото: Piter.TV