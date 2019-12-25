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Подросток из интерната подозревается в изнасиловании шестиклассницы в Шушарах
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Подросток из интерната подозревается в изнасиловании шестиклассницы в Шушарах

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Подозреваемого ищут.

В Шушарах "трудный" подросток подозревается в изнасиловании шестиклассницы. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

По предварительной информации, вечером 2 июня в подъезде дома на Ростовской улице15-летний восьмиклассник школы-интерната из Павловска надругался над 13-летней шестиклассницей. Об этом в тот же день в полицию Пушкинского района сообщила мать девочки. В больнице медики подтвердили ушибы наружных половых органов.

Подозреваемого ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подросток состоит на учете в полиции и в психоневрологическом диспенсере.

Ранее неизвестный надругался над несовершеннолетней на территории ПВЗ в Сосновом Бору.

Фото: Piter.tv

Теги: насилие, подросток, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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