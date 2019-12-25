Неизвестный надругался над несовершеннолетней на территории ПВЗ в Сосновом Бору

В помещении пункта выдачи установлена система видеонаблюдения, записи планируется изъять позднее утром текущего дня.

Как стало известно "Оперативному прикрытию", вечером 25 мая в правоохранительные органы Соснового Бора обратился 55-летний мужчина. Заявитель рассказал, что днем 24 и 25 мая неизвестный злоумышленник, находившийся в пункте выдачи заказов на Молодежной улице, совершил сексуальное насилие над его 16-летней дочерью.

Потерпевшая смогла описать внешность подозреваемого лишь приблизительно: возраст около 40–45 лет, рост примерно 180 сантиметров, крепкое телосложение. Из-за пережитого стресса другие приметы ей вспомнить не удалось.

В помещении пункта выдачи установлена система видеонаблюдения, записи планируется изъять позднее утром текущего дня, ориентировочно после 9:00.

Ранее мы сообщили о том, что незнакомец преследовал 13-летнюю девочку в Парголово. Мужчина, незнакомый потерпевшей, подошел к ней, совершил противоправные действия сексуального характера и продолжил какое-то время следовать за жертвой. Камеры видеонаблюдения на территории отсутствуют, проводится проверка обстоятельств происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV