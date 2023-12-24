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Полиция Петербурга ищет мужчину, который развращал 12-летнюю девочку в троллейбусе
Сегодня, 15:53
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Полиция Петербурга ищет мужчину, который развращал 12-летнюю девочку в троллейбусе

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Бородатый мужчина около 60 лет напугал школьницу в Петербурге во время поездки в троллейбусе №10. Незнакомец сначала просто подсел к 12-летней девочке, а после и вовсе расстегнул ширинку. 

Девочка успела выскочить из общественного транспорта, за ней он не побежал. Однако о ситуации уже известно полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет АН "Оперативное прикрытие".

Ранее Piter.TV сообщал, что пятилетний мальчик на самокате в Тихвине не рассчитал силы и серьезно пострадал, врезавшись в дерево.

Фото: Piter.TV

Теги: извращенец в спб, развращение малолетней
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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