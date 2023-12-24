Полиция Петербурга ищет мужчину, который развращал 12-летнюю девочку в троллейбусе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Бородатый мужчина около 60 лет напугал школьницу в Петербурге во время поездки в троллейбусе №10. Незнакомец сначала просто подсел к 12-летней девочке, а после и вовсе расстегнул ширинку.

Девочка успела выскочить из общественного транспорта, за ней он не побежал. Однако о ситуации уже известно полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет АН "Оперативное прикрытие".

Ранее Piter.TV сообщал, что пятилетний мальчик на самокате в Тихвине не рассчитал силы и серьезно пострадал, врезавшись в дерево.

Фото: Piter.TV