В Петербурге задержали режиссера за развращение 13-летней девочки

Мужчина обменялся с малолетней интимными фотографиями.

В Петербурге по подозрению в развращении 13-летней девочки задержали режиссера компании Inside film Ивана Жербина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать потерпевшей. Она заявила, что не позднее 17 апреля неизвестный мужчина в социальной сети "ВКонтакте" уговорил потерпевшую обменяться с ним интимными фотографиями.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Жербин признался в содеянном. Сейчас он находится в изоляторе.

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