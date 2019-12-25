Петербуржец изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу

Подозреваемый задержан и дал признательные показания.

Петербуржца подозревают в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что 46-летний П. в период с 1 июня 2009 по 31 августа 2010, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы П. 2005 года рождения. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера)

Также в период с 17 октября 2013 по 1 января 2014 П. изнасиловал свою падчерицу. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.

У дома 37 по улице Кораблестроителей подозреваемый был задержан, он дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

В Петербурге отец подозревается в том, что истязаниями довел 14-летнюю дочь до самоубийства.

Фото: Piter.tv