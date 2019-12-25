В Петербурге отец истязаниями довел 14-летнюю дочь до самоубийства

Тело восьмиклассницы нашли 2 января в санузле.

В Петербурге отец довел дочь до самоубийства. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В квартире корпус 3 дом 36 по улице Наличная 2 января 2021 года без внешних признаков насильственной смерти был найден труп 14-летней девочки А. Следователь 11 февраля возбудил уголовное дело по ст. 110 ч. 2 п. "а" УК РФ (Доведение до самоубийства).

В результате расследования 16 марта по подозрению в совершенном преступлении задержан 48-летний С., который в период с 09 апреля 2019 по 08 мая 2020, находясь в своей квартире 140 дома 19 корпус 1 по улице Кораблестроителей, действуя умышленно, из личных неприязненных отношений, с целью истязания и причинения физических и психологических страданий, наносил побои и иные насильственные действия своей несовершеннолетней дочери А.

К тому же, вышеуказанные умышленные действия С. способствовали наступлению у А. психогенно-невротического патопсихологического симптомокомплекса. Она не выдержала издевательств и 2 января в санузле квартиры покончила с собой.

Фото: Piter.tv