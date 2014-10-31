Женщина подозревается в регулярном избиении дочери в Кудрово

В отношении нее составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.

Жительницу Кудрово в Ленобласти подозревают в истязаниях дочери. По словам девочки, избиения длятся с 2018 года, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне в местной школе 14-летняя восьмиклассница рассказала о случившемся инспектору по делам несовершеннолетних. Мать в возрасте 37 лет избивала ее по туловищу, рукам, ногам и голове, а также унижала и угрожала. К медикам пострадавшая не обращалась.

Информацию передали в СК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщина самостоятельно пришла в полицию, в отношении нее составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.

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Фото: Piter.TV