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Женщина подозревается в регулярном избиении дочери в Кудрово
Сегодня, 10:28
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Женщина подозревается в регулярном избиении дочери в Кудрово

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В отношении нее составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.

Жительницу Кудрово в Ленобласти подозревают в истязаниях дочери. По словам девочки, избиения длятся с 2018 года, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Накануне в местной школе 14-летняя восьмиклассница рассказала о случившемся инспектору по делам несовершеннолетних. Мать в возрасте 37 лет избивала ее по туловищу, рукам, ногам и голове, а также унижала и угрожала. К медикам пострадавшая не обращалась. 

Информацию передали в СК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщина самостоятельно пришла в полицию, в отношении нее составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: неизвестные избили водительницу троллейбуса на улице Летчика Тихомирова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: истязания, кудрово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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