Неизвестные избили водительницу троллейбуса на улице Летчика Тихомирова

После оказания помощи пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.

Правоохранители проводят проверку по факту нападения на водительницу троллейбуса, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Красносельского района 6 июля поступил звонок с информацией о том, что к ним обратилась 62-летняя женщина, которая работает водителем маршрута №1. У нее зафиксировали ушибы. После оказания помощи пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.

По словам водительницы, 4 июля на остановке "Улица Летчика Тихомирова" ее избили неизвестные из-за замечания о неоплате проезда. Злоумышленников разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что оглашен приговор мужчине, который избил водителя "скорой" в Невском районе.

Фото: Piter.TV