  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестные избили водительницу троллейбуса на улице Летчика Тихомирова
Сегодня, 13:01
69
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестные избили водительницу троллейбуса на улице Летчика Тихомирова

0 0

После оказания помощи пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.

Правоохранители проводят проверку по факту нападения на водительницу троллейбуса, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Красносельского района 6 июля поступил звонок с информацией о том, что к ним обратилась 62-летняя женщина, которая работает водителем маршрута №1. У нее зафиксировали ушибы. После оказания помощи пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение. 

По словам водительницы, 4 июля на остановке "Улица Летчика Тихомирова" ее избили неизвестные из-за замечания о неоплате проезда. Злоумышленников разыскивают. 

Ранее мы рассказывали о том, что оглашен приговор мужчине, который избил водителя "скорой" в Невском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красносельский район, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии