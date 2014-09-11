Неизвестные избили водительницу троллейбуса на улице Летчика Тихомирова

Правоохранители проводят проверку по факту нападения на водительницу троллейбуса, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В полицию Красносельского района 6 июля поступил звонок с информацией о том, что к ним обратилась 62-летняя женщина, которая работает водителем маршрута №1. У нее зафиксировали ушибы. После оказания помощи пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.
По словам водительницы, 4 июля на остановке "Улица Летчика Тихомирова" ее избили неизвестные из-за замечания о неоплате проезда. Злоумышленников разыскивают.
Ранее мы рассказывали о том, что оглашен приговор мужчине, который избил водителя "скорой" в Невском районе.
Фото: Piter.TV
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