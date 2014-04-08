Блокадница, подвергавшаяся насилию в пансионате, получила перелом ноги

Родственники потерпевшей замечали на ее теле ссадины, гематомы и следы побоев.

В Петербурге 101-летняя блокадница длительное время подвергалась насилию в частном пансионате со стороны сотрудников. Родственники потерпевшей замечали на ее теле ссадины, гематомы и следы побоев, пишет 2 июля "Бриф24".

Летом прошлого года у пенсионерки зафиксировали перелом большеберцовой кости. Родные уже подали заявление в ГСУ СК РФ по городу, и следствие организовало проверку по факту причинения вреда здоровью пожилой женщины.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга, который издевался над своими детьми, отправлен в колонию на 6 лет. Мужчина лишал потерпевших еды и закрывал одних в квартире. Ему вменили пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Фото: Piter.TV