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Арестована петербурженка, которую обвиняют в истязании племянника
Сегодня, 19:34
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Арестована петербурженка, которую обвиняют в истязании племянника

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Обвиняемую задержали накануне, 6 июня ей предъявили обвинение.

Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 33-летней женщины, которую обвиняют в истязании племянника. Ей вменяют п. "б" ч. 2 ст. 111, п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. 

В период с 1 апреля по 5 июня фигурантка, находясь в квартире на Полоцкой улице в Шушарах, систематически избивала своего племянника 2019 года рождения. В результате потерпевшему были причинены закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга тяжелой степени и другие повреждения. Кроме того, злоумышленница угрожала ребенку. 

Обвиняемую задержали накануне, 6 июня ей предъявили обвинение. Вину признала. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав женщине стражу по 4 августа. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан подозреваемый, который выстрелил в лицо петербуржца из сигнального пистолета. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Теги: истязания, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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