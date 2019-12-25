Шестилетнего мальчика в Шушарах систематически избивала тетя

Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

В среду, 4 июня, в Детскую городскую больницу №5 имени Филатова из квартиры на Полоцкой улице в Шушарах поступил шестилетний ребенок с серьезными травмами, сообщает "Оперативное прикрытие":

Ребенок госпитализирован с диагнозом: комбинированная политравма, закрытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга с компрессией, разрыв селезенки, повреждение нижней доли правого легкого, многочисленные ожоги кожи первой-второй степеней площадью приблизительно 10 процентов тела, обширные кровоподтеки на лице, царапины и синяки на коленях различных сроков возникновения. Его состояние оценивалось врачами как крайне тяжелое.

Попечительница пострадавшего мальчика — его 33-летняя тетя. Она предложила абсурдное объяснение случившемуся, утверждая, будто ребенок сам поскользнулся спиной назад, ударился головой о пол после того, как напился воды.

Женщина находится под следствием. Полиция подозревает ее в регулярных издевательствах над мальчиком начиная с 17 апреля с мотивацией "воспитательных целей". Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее молодой петербуржец совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней из детдома.

Фото: Piter.TV