Молодой петербуржец совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней из детдома

Против фигуранта возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: статья 135 ("развратные действия") и статья 242.2 ("использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов").

В среду, 4 июня, полиция Приморского района получила официальное заявление от руководства Центра содействия семейному воспитанию. Информация источников "Оперативного прикрытия" гласит, что сотрудники учреждения узнали о совершении противоправных действиях сексуального характера в отношении проживавшей там 15-летней девушки-подростка.

В тот же день оперативники задержали подозреваемого — 18-летнего жителя Петербурга, проживавшего на Долгоозерной улице. Следствие располагает данными, что 2 июня на своей жилплощади он совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: статья 135 ("развратные действия") и статья 242.2 ("использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов").

Ранее мы сообщили о том, что в отношении 75-летнего распространителя детского порно из Петербурга возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV