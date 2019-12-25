В отношении 75-летнего распространителя детского порно из Петербурга возбуждено уголовное дело

Задержанный признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

В Петербурге возбуждено уголовное дело против пожилого мужчины, увлекающегося детской порнографией, сообщает "Фонтанка".

Напоминаем, что начиная с марта 2024 года и заканчивая февралем 2025 года, российские правоохранители провели серию задержаний членов сообщества "Бойлаверов", приверженцев идеологии, пропагандирующей интимные контакты с малолетними мальчиками.

Среди участников группировки оказался житель Петербурга пенсионного возраста, родившийся в 1948 году. Этот мужчина занимался распространением материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних детей в сети Интернет. Задержан он был непосредственно возле своего жилища, расположенного по адресу: Басков переулок, дом номер 33.

Задержанный признал вину и согласился сотрудничать со следствием. До завершения расследования мужчине назначена мера пресечения в виде обязательства оставаться на территории страны и уведомлять органы полиции обо всех передвижениях.

Расследования продолжаются, личности остальных предполагаемых преступников уточняются.

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Фото: Piter.TV