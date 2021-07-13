Задержан подозреваемый, который выстрелил в лицо петербуржца из сигнального пистолета

Конфликт произошел из-за денежного долга.

Полиция установила и задержала участников долгового конфликта у компьютерного клуба на Торжковской. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 мая поступило сообщение о конфликте у компьютерного клуба, расположенного в доме 5 по Торжковской улице. Прибывшие полицейские обнаружили 19-летнего молодого человека с ожогами головы и травмами, он был госпитализирован. Остальные участники конфликта скрылись с места происшествия.

Полицейские установили, что конфликт произошел из-за денежного долга. Потерпевший одолжил знакомому 17 тысяч рублей, а тот, в свою очередь, тянул с возвратом долга. В результате кредитор стал требовать проценты с заемщика, доведя сумму возврата до 90 тысяч рублей, с чем должник был не согласен. Для обсуждения спорного вопроса по долгу потерпевший предложил встретиться в компьютерном клубе, однако заемщик пришел на встречу с тремя приятелями. Между друзьями должника и потерпевшим завязался конфликт, в результате которого кредитор был избит, также ему выстрелили в лицо из сигнального пистолета.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), в дальнейшем данная статья была переквалифицирована на статью 30, 105 УК РФ (покушение на убийство).

Участниками конфликта оказались четверо петербуржцев, в возрасте 16 и 24 лет. Избивал потерпевшего 24-летний мужчина, а его приятель-ровесник выстрелил из сигнального пистолета.

В доме стрелка полицейские обнаружили две единицы гражданского оружия, Экспертиза установит из какого оружия был произведен выстрел.

Все участники были доставлены в отдел полиции и опрошены, стрелок передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

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