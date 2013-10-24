Раскрыто убийство женщины 21-летней давности на проспекте Тореза

Подозреваемым оказался житель Новгородской области, его задержали.

Правоохранители раскрыли убийство, которое было совершено более 21 года назад в Выборгском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ноябре 2004 года в полицию поступила информация об убийстве 56-летней женщины в квартире дома по проспекту Тореза. На теле погибшей обнаружили следы множественных ножевых ранений. Тогда завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Сыщики получили данные о возможной причастности к преступлению 66-летнего жителя Новгородской области. Накануне в Великом Новгороде задержали подозреваемого. Предварительно, мужчина в ходе распития алкоголя нанес ножевые ранения в области груди и шеи своей знакомой, затем скрылся. В настоящее время злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кировске петербурженка облила растворителем и подожгла 73-летнего мужчину.

Фото: Piter.TV