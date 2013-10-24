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Раскрыто убийство женщины 21-летней давности на проспекте Тореза
Сегодня, 18:47
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Раскрыто убийство женщины 21-летней давности на проспекте Тореза

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Подозреваемым оказался житель Новгородской области, его задержали.

Правоохранители раскрыли убийство, которое было совершено более 21 года назад в Выборгском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В ноябре 2004 года в полицию поступила информация об убийстве 56-летней женщины в квартире дома по проспекту Тореза. На теле погибшей обнаружили следы множественных ножевых ранений. Тогда завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Сыщики получили данные о возможной причастности к преступлению 66-летнего жителя Новгородской области. Накануне в Великом Новгороде задержали подозреваемого. Предварительно, мужчина в ходе распития алкоголя нанес ножевые ранения в области груди и шеи своей знакомой, затем скрылся. В настоящее время злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кировске петербурженка облила растворителем и подожгла 73-летнего мужчину. 

Фото: Piter.TV 

Теги: преступления прошлых лет, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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