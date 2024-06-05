В Кировске петербурженка облила растворителем и подожгла 73-летнего мужчину

Её ждёт суд по обвинению в убийстве.

В Ленинградской области женщина предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины с особой жестокостью. Об этом рассказали в региональном СК.

Следственным отделом по городу Кировску завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней петербурженки. Она по п.п. "в", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека, находящегося беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).

Следствием установлено, что в сентябре 2024 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по Ладожской улице в Кировске, облила растворителем и подожгла 73-летнего мужчину, находящегося в беспомощном состоянии. От полученных травм пострадавший скончался спустя несколько дней в медицинском учреждении.

В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За убийство сестры в 2006 году в парке Сосновая Поляна мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

Фото: Piter.tv