Сквер на Торжковской улице капитально благоустроят осенью

Вместе с ним комфортные условия создадут еще в более 60 объектах.

В Приморском районе Петербурга в 2019 году благоустроят сквер. Объект располагается по Торжковской улице у 4 дома. Проект будет запущен в рамках "Формирования комфортной среды обитания". В рамках программы представители Смольного обустроят 580 дворов и более 60 скверов.

Отметим, что чиновники планируют обеспечить местных жителей скамейками, положить плитку с гранитной брусчаткой на пешеходные дорожки и установить вазоны с цветами. На заявленные нужды пойдут тысяча кустов барбариса и кизильника и краснолистные клены. Рабочие выполнят дренаж территории.

Благоустройство начнется осенью.

Напомним, что комитет Смольного обсудил с "Норманном" перспективы долгостроев.

Фото: Piter.tv