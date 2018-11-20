Комитет Смольного обсудил с "Норманном" перспективы долгостроев

Смольный берет под контроль ситуацию с "Норманном".

В Комитете по строительству обсудили ситуацию с проблемным долгостроем застройщика "Норманн". Заместитель председателя Евгений Барановский отметил, что в трех жилых комплексах: Ижора парк", "Три апельсина", "На Заречной", так и не ведутся строительные работы. Данные о новом инвесторе в ведомстве так и не поступили.

Сейчас у компании изъяты печати, уставные документы и проект соглашения с инвестором, который планировалось подписать еще на прошлой неделе. Их мы пытаемся вернуть. Но, несмотря на все эти сложности, инвестор есть прокомментировал представитель компании "Норманн" Юрий Ласуков

Спикер добавил, что частично средства получены от продажи участка на Товарищеском проспекте. Также организация погасила задолженность перед охранной компанией. В настоящее время ведутся переговоры с монтажниками. Следующий поток денежный средств уйдет на уплату ГУП "ТЭК".

Наибольший процент готовности на данный момент у "Ижора Парк". Комплекс готов к подаче тепла.

Ранее Piter.tv писал о том, что "На работу на велосипеде зимой" пройдет в Петербурге 8 февраля.

Фото: Piter.tv