В ОП объяснили, кто сейчас может взыскать неустойку с застройщика за срыв сроков

Евгений Машаров рассказал о том, какую ответственность перед дольщиками несут компании-застройщики.

В Общественной палате объяснили, кто сейчас может взыскать неустойку с застройщика за срыв сроков. Россияне снова могут требовать с застройщиков неустойку за то, что жилье не сдано вовремя. Накопленные за прежние годы штрафы компании могут погасить позже а на новые требования отсрочка не распространяется. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Эксперт заметил, что компании-застройщики получили отсрочку по уплате финансовых санкций до 31 декабря 2026 года. Эта норма распространяется на требования, предъявленные до вступления в силу постановления федерального правительства от 18.03.2024 под номером 326, а также на требования, заявленные до 1 января 2026 года. Мораторий больше не распространяется на новые требования о взыскании финансовых санкций с застройщиков, которые нарушили положения договора долевого участия (ДДУ) и сдали объект с нарушением сроков. Важно направить компании письменную претензию по факту выплату неустойки. В случае отказа от удовлетворения требований дольщик имеет право обратиться с исковым заявлением в судебную инстанцию. Однако направление застройщику досудебной претензии позволяет человеку взыскивать не только неустойку, но также и 50 процентов от присужденной судом суммы неустойки в качестве штрафа.

То есть тут важно не столько получение или неполучение от застройщика ответа, сколько неудовлетворение им заявленных дольщиком требований. Евгений Машаров, эксперт

